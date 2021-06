Nieuwsoverzicht | Peter R. de Vries wil miljoen inzamelen voor gouden tip Tanja Groen - Timo kan na 114 telefoontjes met één prik op vakantie

Nieuwsover­zicht | Omschrij­vin­gen lichamen in Waal komen overeen met vermiste meisjes - 120 wapens ingeleverd na oproep politie

21 juni In Biezenmortel is maandagmiddag na een verkeersongeval een slachtoffer overleden. Een andere betrokkene raakte gewond. Verder zijn na een oproep van de politie zo’n 120 wapens bij het politiebureau in Den Bosch ingeleverd. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag 21 juni.