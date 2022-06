Nieuwsoverzicht | Peuters ongezien aan de wandel bij kinderopvang - Brabant verdiende budget voor afpakken crimineel geld ruim terug

Nieuwsover­zicht | Grote brand verwoest basis­school - Schapen gestolen en in kofferbak vervoerd

Een grote brand heeft afgelopen nacht een basisschool in Eindhoven verwoest. Een jonge pizzabezorger beleefde tegelijkertijd angstige momenten toen hij met geweld werd overvallen. Ondertussen raakten drie schapen hun veilige plek in de wei kwijt. Drie Roemeense mannen hadden de schapen gestolen en in de kofferbak gestopt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

4 juni