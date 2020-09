Nieuwsoverzicht | Pleidooi voor keiharde aanpak van snelheidsmaniakken A16 - Coronavirus nekt restaurant Smaeckvol

Het waait al flink in Brabant, Francis is nu officiële zomerstorm

25 augustus Het is dinsdagavond oppassen geblazen. Hoe later het wordt, hoe meer kans op harde wind in Brabant. Langs onze kust heeft dinsdagavond tussen 21:00 en 22:00 gemiddeld windkracht 9 gestaan in IJmuiden, wat betekent dat ook in ons land Francis nu een zomerstorm is.