Nieuwsoverzicht | Poetin trekt stekker uit Brabantse vestiging Gazprom - Man schiet zichzelf in buik tijdens schoonmaken wapen

Er is de laatste jaren een toename van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Die slaan ook nog eens extra snel over naar omliggende woningen. En een man is vandaag per ongeluk gewond geraakt bij het schoonmaken van zijn vuurwapen in Raamsdonk. Hij ligt met een schotwond in zijn buik in het ziekenhuis. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze woensdag 1 juni.

• Branden in zonnepanelen die in daken zijn gemonteerd zorgen steeds vaker voor vuur dat overslaat naar andere woningen. De brandweer heeft hier nu extra aandacht voor, stelt brandweerofficier en -onderzoeker Arjan van Beek bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

• Vladimir Poetin heeft afscheid genomen van de Bossche vestiging van de Russische gasleverancier Gazprom. Eerder dit jaar ontstond ophef omdat met de winst van dit kantoor de Russische oorlogskas werd gespekt. De situatie was extra gênant omdat 120 Nederlandse gemeenten gas afnemen bij Gazprom.

• In Raamsdonk is een man woensdagmiddag tijdens het schoonmaken van een vuurwapen per ongeluk gewond geraakt. Hij is in het bezit van een wapenvergunning. De man is met een schotwond in zijn buik naar het ziekenhuis in Breda gebracht.

• De regio Brabant-Noord gaat vanaf 29 juni tijdelijk 150 asielzoekers opvangen. Het gaat om crisisopvang tot 12 juli. Onder de regio Brabant-Noord vallen onder meer Den Bosch en Oss. Op dit moment is de veiligheidsregio in gesprek met gemeenten waar de opvang zou kunnen plaatsvinden.

• Geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging. Die eis hoorde Bouchra D. (22) woensdag voor het doodsteken van haar halfzus Anouk den Dekker (20) in oktober vorig jaar. Door verschillende stoornissen is D. namelijk niet strafbaar volgens de officier van justitie (OvJ).

• Voormalig nertsenfokker Martien Knijnenburg (59) uit Deurne wilde na zijn afscheid liever een flinke donatie voor de Vereniging van Huntington, die mensen met deze erfelijke hersenaandoening bijstaat. Echtgenote Afra, zoon Joost en dochter Fieke kunnen ruim drie maanden na zijn dood een cheque van vier mille overhandigen.

• Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een parachutesprong gedaan in een weiland in Oudenbosch. De sprong was het spectaculaire slotstuk van haar bezoek aan de Defensie Para School in Breda. Maxima: ,,Het ging heel snel. Blijven ademen, dacht ik.”

• Een 35-jarige Tilburger heeft van de rechtbank in Breda twee jaar cel gekregen omdat hij in de eerste helft van vorig jaar zijn 10-jarige stiefdochter meermalen heeft misbruikt en verkracht. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk.

• Een 21-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ontploffing van een drugslab. Dat gebeurde nabij het Friese plaatsje Haule. Er kwam ook een persoon om het leven.

• Een jongerengroep in De Kempen zorgt op dit moment voor veel onrust in Reusel en Bladel. Bij een mishandeling liep een jongen uit Reusel enkele verwondingen aan het gezicht op. Verdachte is een andere minderjarige jongen die is aangehouden. Hij zou lid zijn van een jongerengroep waarvan een deel zich schuldig maakte aan criminaliteit.

• Twee mannen uit de gemeente Cranendonck zitten vast omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij het betasten van een 19-jarige slapende vrouw in een trein. Ze zijn dinsdagavond samen met een reisgenoot uit de gemeente Westerwolde opgepakt op station Almere.

• In de omgeving van Turks restaurant Mavi wordt al een tijdje geklaagd over lawaai uit de horecagelegenheid en overlast in de omgeving van auto’s die in de bermen geparkeerd staan. De eigenaren van het restaurant begrijpen de ophef niet. Uit een geluidsmeting die is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Vught blijkt dat er wel degelijk sprake is van geluidsoverlast.

• Om roken verder te ontmoedigen broedt het kabinet op een enorme prijsverhoging voor tabak in 2040. Meer dan veertig euro per pakje is een van de scenario’s om het doel van de ‘rookvrije generatie’ te behalen.

• Er komt in elk geval vóór 2024 geen mestfabriek in Oss. De Raad van State heeft beslist dat er voor dit omstreden plan eerst een tijdrovend milieueffectrapport (mer) opgesteld moet worden. Deze uitspraak is ‘een flinke tegenvaller’ voor de twee partijen die een mestfabriek in de Osse industriehaven willen realiseren.

• Een groep van elf Oekraïense vluchtelingen is dinsdag aangekomen bij RCN Vakantiepark De Flaasbloem in Chaam. Ze komen grotendeels over van camping CapFun Ponderosa in Ulicoten, waar ze de afgelopen weken verbleven.

• Een 21-jarige Eindhovenaar is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ontploffing van een drugslab in de buurt van het Friese dorp Haule. Bij de ontploffing kwam ook een persoon om het leven.

• De kruising van de Emmasingel met de Mathildelaan in Eindhoven is in een razendsnel tempo volledig op de schop gegaan. Een van de drukste verkeerspunten in de binnenstad gaat vrijdagmiddag 3 juni weer open voor het verkeer.



