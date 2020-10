Nieuwsoverzicht | Politie beëindigt verschillende coronafeesten - Agenten beuken verkeerde bejaardenwoning in

Pieter van Lierops liefde voor de film begon bij Chicago in Tilburg

22 oktober In zijn geboorteplaats Tilburg ontstond zijn liefde voor film. Pieter van Lierop keek als tienjarige op weg naar school filmfoto’s in de vitrines van filmzalen en bezocht later in de bioscopen vooral cowboyfilms. Nu blikt hij in een boek terug op zijn bijna vier decennia lange carrière als filmjournalist.