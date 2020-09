Nieuwsoverzicht | Productie mondkapjes in Brabantse fabriek - Efteling doet aangifte tegen bezoeker, en andersom

Brabants nieuws van maandag Nieuwsover­zicht | Derde verdachte schietpar­tij Uden nog niet gepakt - Corona bij nertsenbe­drijf Venhorst

31 augustus In Uden maken mensen zich zorgen over het feit dat de derde verdachte van de schietpartij zondag nog steeds vrij rondloopt. Maandag bleek dat de doodgeschoten man de 53-jarige kickbokstrainer Stef Muller is. Ook gaven de VS maandag aan een groot deel van de bestelling van beademingsapparatuur van Philips te annuleren. Met grote gevolgen. Lees dit en meer in het overzicht van maandag.