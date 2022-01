Nieuwsoverzicht | Protesterende stoet van auto's en trucks trekt door Brabant - Schreeuwend tekort aan truckparkings

Nieuwsover­zicht | Zieke weduwe moet alsnog uit huurhuis - Brabander krijgt twee ton voor kankeron­der­zoek

Bij een ongeluk op de A2 is vrijdag een 57-jarige vrouw on het leven gekomen. Ander nieuws: de zieke Eindhovense weduwe Latifa Belhadj moet alsnog haar huurhuis verlaten. De woningcorporatie heeft haar inmiddels wel een alternatief geboden. En een Brabantse deelneemster van The Voice deed aangifte tegen de regisseur van het programma. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

28 januari