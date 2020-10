Nieuwsoverzicht | Ruim 600 nieuwe coronabesmettingen op één dag in Brabant - Snackbarhouder spotte Mario Götze als eerste

Nieuwsover­zicht | Roep om verplichte mondkapjes klinkt luider - Had dood Dominique door spookrij­der voorkomen kunnen worden?

1 oktober Het aantal coronabesmettingen is donderdag in 24 uur tijd gestegen met 3252. Klein lichtpuntje is dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht daalde. Ondertussen klinkt de roep om verplichte mondkapjes steeds luider, en mag je een aantal scholen en winkels al niet meer binnen zonder gezichtsbescherming. In Rijsbergen werd vandaag een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij het inrijden op een groep cafébezoekers. En een ouder echtpaar in Helmond werd opgeschrikt door een gewelddadige overval. Dat en meer lees je in het nieuwsoverzicht van donderdag.