Nieuwsoverzicht | Rutte: Geen garanties voor ‘normale kerst’ - Zwaargewonde man achtergelaten bij ziekenhuis

Ambulance­broe­ders weer thuis na ongeluk Helmond

Het ambulancepersoneel dat was betrokken bij het fatale ongeval in Helmond waarbij drie jongeren om het leven kwamen, is uit het ziekenhuis ontslagen. Roosendaal kijkt terug op weer een avond vol ongeregeldheden en medewerkers van het Jeroen BoschZiekenhuis uiten hun toenemende zorgen over de druk én de intolerantie. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van 23 november.

23 november