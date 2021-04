Nieuwsoverzicht | Scholen dicht omdat verwarde man zich schuilhoudt in woning - Puinruimen in Brabantse parken na zomerse dag

Frietbak­ker Nick serveert nieuwe hap met een zoetje en een zuurtje: de kersenkro­ket

30 maart Zondagavond riep frietbakker Nick op nationale televisie dat hij de kersenkroket in zijn assortiment zou opnemen. En vanaf morgen (nog geen 1 april) is die verkrijgbaar, waar anders dan in kersendorp Mierlo.