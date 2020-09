Nieuwsoverzicht | Sigaretten achter dichte deur in winkel - Regen aan boetes door politie in touringcar

•Twintig Eindhovenaren zijn de afgelopen dag positief gestest op het coronavirus. De laatste dagen groeit het aantal besmettingen in de stad voorzichtig. De stijging is in Eindhoven nog iets kleiner dan in Tilburg, waar in twee weken zo’n 200 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Daar bleek begin deze maand sprake van meerdere uitbraken onder studenten. Sinds begin deze maand is het virus bij 150 stadsgenoten vastgesteld. Ook Bergeijk valt op: in de relatief kleine gemeente werden afgelopen twee weken 40 besmettingen geconstateerd.