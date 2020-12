Nieuwsoverzicht | Stijgende coronacijfers - Secretaresse neust jarenlang in patiëntendossier van bekende voor ‘wraakroman’

Nieuwsover­zicht | Afschuw na vuurwerk­bom bij woning burgemees­ter - Wolf slaat weer toe in Rosmalen

29 november De woning van de burgemeester van Woensdrecht is beschadigd geraakt door een vuurwerkbom. In Chaam is een man van 26 om het leven gekomen bij een ongeluk, in Rosmalen sloeg een wolf voor de tweede keer in een etmaal toe en in Roosendaal is een man in elkaar geslagen die een groep baldadige jongeren zou hebben aangesproken op hun gedrag. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.