Nieuwsoverzicht | Superjacht wéér vastgelopen onder brug - Mondkap van stof lijkt passé

Stephan zoekt dame voor wie hij 30 jaar geleden in Uden biljet van 10 gulden scheurde: 'Dat was toen best veel geld'

UDEN/OSS - Stephan Damen (50) had een gezellige avond met een dame in Sergeant Pepper’s in Uden. Aan het eind van de avond scheurde hij een tienguldenbiljet in tweeën. De ene helft gaf hij aan de dame, de andere helft bewaarde hij: ,,Als het lot het ons gunstig gezind is, wordt dit tientje weer één geheel”, zei hij toen. Dertig jaar later vond hij ‘zijn’ gescheurde tientje op zolder, maar wie heeft de andere helft ook alweer?

8 januari