Nieuwsoverzicht | TBS’er die niet terugkeerde aangehouden - Brabantse burgemeesters over rellen in hun steden

Nieuwsover­zicht | Verpleeg­kun­di­ge bekogeld met vuurwerk - Aantal positieve coronates­ten daalt verder

25 januari Onbegrip, boosheid en verontwaardiging. Verschillende steden maakten vandaag de balans op na een dag met rellen. In Tilburg werd een verpleegkundige op weg naar een cliënt bekogeld met vuurwerk. In Eindhoven begon een groep vrijwilligers aan de schoonmaak. In Roosendaal werd voor vanavond een noodverordening van kracht na oproepen tot rellen. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.