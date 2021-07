Nieuwsoverzicht | Test- en vaccinatiecontroles bij de grens - Kringloopwinkels raken leeg

• Brabantse successen vandaag tijdens de Olympische Spelen. Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther heeft Nederland de eerste judomedaille bezorgd. Een prestatie die ze opdraagt aan haar broertje, die vorig jaar overleed. De nummer 3 van de wereld klopte de Duitse Giovanna Scoccimarro in de troostfinale van de klasse tot 70 kilo. Van Dijke bezorgde TeamNL daardoor de achtste plak van de dag. Dat is een nieuw olympische record voor TeamNL. Eerder vandaag won de Eindhovense Lisa Scheenaard brons bij het roeien in de dubbeltwee. De Nederlandse roeiers lieten vandaag in totaal liefst vier medailles bijschrijven. Zo werd het eerste goud voor Nederland binnengehaald en was de oogst daarnaast nog twee keer zilver plus eenmaal het brons van Scheenaard dus. Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen voegden met goud en brons nog eens twee medailles toe aan het totaal. Later in de ochtend won Tom Dumoulin ook nog zilver in de individuele tijdrit.