Nieuwsoverzicht | Thuiswerk-rel bij lichtbedrijf Signify - Tiener rijdt 120 kilometer per uur te hard

Twee elektronicazaken in Breda zijn vanochtend vroeg het slachtoffer geworden van ramkrakers. Bij zowel de Amac-winkel als de Samsung Experience Store is de gevel er compleet uitgereden. En goed nieuws voor Brabanders die in België tanken: de overheid van onze zuiderburen verlaagt de accijns voor brandstof. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

15 maart