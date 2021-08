Nieuwsoverzicht | Touringcarbedrijven in zwaar weer door corona - Markt van privéjets juist geëxplodeerd

Rechter tikt provincie op de vingers: ‘Efteling staat niet boven de wet’

29 juli DEN BOSCH/KAATSHEUVEL - Moet de Efteling de poort dichtgooien na de vijf miljoenste bezoeker? Ja, zeggen omwonenden, want alles boven die vijf miljoen, is schadelijk voor de natuur. Nee, zegt de provincie Noord-Brabant, want de Efteling is aan het ‘vergroenen’ en sluiting zorgt voor onevenredige economische schade. De rechter tikt de provincie nu op de vingers.