Nieuwsoverzicht | Trucker overleden door brand in vrachtwagencabine - Jim stopte als Jehova en werd uitgesloten door familie

Nieuwsover­zicht | Woede over verpauper­de camping - Familie loopt mee met Lynn (15) om iets te doen tegen ziekte die zicht en gehoor afpakt

Mark Rutte heeft zijn nieuwe kabinet rond. De verschillende posten zijn verdeeld. Er keren een aantal oude bekenden terug op andere ministeries en verder zijn er een aantal nieuwkomers. Kickbokser Robin van Roosmalen krabbelt voorzichtig weer op en spreekt over het dodelijk ongeluk waarbij hij zijn zus verloor. In Bergen op Zoom raakte twee personen gewond bij een steekincident in een woning. In het City Hotel in Oss is een man in zijn gezicht gestoken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

2 januari