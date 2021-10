Nieuwsoverzicht | Twee gewonden bij steekpartij Albert Heijn - Nobelprijs met Brabants randje

Woonwagen­be­woon­ster Jolanda is plotsklaps miljonair: ‘Ik dacht dat het een grap was’

10 oktober NUENEN - Vijf miljoen euro viel op het woonwagenkamp en nog eens vijf miljoen in de wijk. Het was raak in Nuenen waar vrijdag een hoofdprijs van de Postcode Loterij viel. En dat was niet de eerste keer. Honderden mensen vielen voor de tweede keer in de prijzen.