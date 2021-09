Nieuwsoverzicht | Uitspraak in gruwelijke moordzaak - Ophef om proostende bestuurders bij kermis

Prijzen woningen stijgen door, maar verschil­len tussen dorpen en wijken zijn groot

31 augustus De prijzen van woningen blijven stijgen, ook dit derde kwartaal van 2021, blijkt uit de voorspellende Woningmarktindex van Calcasa, met landelijk wel 12,9 procent gemiddeld. Maar let wel, benadrukt het databedrijf: er zijn grote prijsverschillen, in regio's, gemeenten én zelfs per wijk in een stad als Eindhoven of Breda.