Nieuwsoverzicht | Van Bentley beroofde man werd vastgebonden door overvaller - Patiënt steekt tandarts in hals

Nieuwsover­zicht | Hoe gevluchte zakenman leeft als God in Dubai - Britt (25) heeft oplossing voor mensen met angst voor seks

De familie van de doodgestoken Bosschenaar Jordy ‘leeft in een nachtmerrie’. De 22-jarige man overleed zaterdagavond na een steekincident in Rosmalen. Bij de horecazaak, waar hij overleed, ligt sinds zondagochtend een bos bloemen ter herinnering aan hem. Verder in het nieuws: nu leeft Roger Lips nog als God in Dubai - dure bolides, luxe villa. Maar maandag beslist de rechter of de gevallen vastgoedmagnaat Roger Lips uit Uden de cel in moet. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

20 maart