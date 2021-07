Nieuwsoverzicht | Van der Poel behoudt geel na spektakel in Tour de France - Meer geld voor Jeugdbescherming Brabant

In de zoektocht naar nieuw provincie­be­stuur wordt niet gekeken naar het verleden: ‘Iedereen wil gaan voor toekomst’

30 juni DEN BOSCH - Brabant heeft op 16 juli een nieuw provinciebestuur. Daar is formateur Karla Peijs heilig van overtuigd. ,,We willen geen kopie zijn van nationaal. Met maar blijven zeuren en maar blijven doen. In Brabant doen we het anders, gaan we ervoor.”