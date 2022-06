Nieuwsoverzicht | Veel schade en woedende reacties na voetbalrellen - Tank van stakende buschauffeurs is leeg

Nieuwsover­zicht | Advocaat wil vrijspraak voor verdachte overval op Nikkie de Jager - Extra recher­cheurs springen bij door stroom aan zedenzaken in Brabant

Honderden Brabantse boeren reden vandaag met een lange stoet trekkers richting Stroe om te protesteren. De advocaat van Said O. (33) wil dat de rechtbank zijn cliënt vrijspreekt van de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager en haar vriend. Hij vindt het bewijs te dun. Verder springen opnieuw extra rechercheurs bij in de stroom aan zedenzaken in Brabant. En een spectaculaire botsing in het centrum van Uden waarbij een auto tientallen meters door de lucht vloog. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

22 juni