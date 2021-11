Nieuwsoverzicht | Verdachte bekent aanslagen op Poolse supermarkten - Politie weerspreekt ‘loverboy-verhaal’ in B&B van Henk Krol

Vanuit Brabant kun je per trein deze klimaat­vrien­de­lij­ke­re trips maken naar prachtige steden in Europa

Parijs, Berlijn, Londen: ook per trein kun je binnen Europa op stedentrip. We horen het vaak genoeg, maar mede vanwege de kosten blijven we het vliegtuig pakken. Zonde, want volgens NS en Prorail is de trein tot een afstand van 700 kilometer schoner dan het vliegtuig. Ter gelegenheid van de klimaattop in Glasgow zet deze nieuwssite enkele citytrips vanuit Brabant op een rijtje.

16:59