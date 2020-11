Nieuwsoverzicht | Verdachte gruwelijke brandmoord hoort 20 jaar cel en tbs eisen - Wat doen dertien pony's op een hockeyveld?

Toch nog een klein beetje carnaval: doe mee met de carnavals­kra­kersquiz

11 november Het is de elfde-van-de-elfde, alaaf! Normaal zouden wij hier ook de aftrap van het carnavalsseizoen vieren, maar zoals iedereen weet - en we hoeven niet te vertellen waarom - wordt het komende jaar helemaal anders. Een stuk soberder wellicht, misschien wel helemaal geen carnaval. Maar, om niet helemaal in een diep dal te raken, hebben we een korte quiz gemaakt vol met ouwegouwe en de laatste carnavalskrakers. Doe je mee?