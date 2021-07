Nieuwsoverzicht | Verdachten 'speciekuipmoord’ verklaren verschillend over doodsoorzaak - Dorp in actie voor postbode

Nieuwsover­zicht | Zo kwam politie op spoor verdachten aanslag Peter R. de Vries - Beruchte Brabantse flitspaal opgeblazen

7 juli Het is de dag na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Op de plek in Amsterdam waar De Vries is neergeschoten zijn talloze bloemen gelegd. De misdaadverslaggever vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Verder was vandaag ook de dag van nieuwe boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch werd geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.