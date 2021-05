Nieuwsoverzicht | Veteranen zoeken mee naar vermiste man (73) - Jongens maken eendengezin af

Weer een aanslag in de zaak rond fruitbedrijf De Groot, dat wordt afgeperst door drugscriminelen. Althans, daar lijkt het op na een nieuwe schietpartij in Kerkdriel. Er zit een kogelgat in de voordeur van een huis, zo werd vanmorgen ontdekt. Verder was er vandaag grote woede om een actie van - waarschijnlijk - een paar jongens in Uden. Een broedende eend werd bruut weggejaagd en de eieren stukgegooid. En vandaag hielden politie en veteranen een grote zoektocht naar een 73-jarige man in Eindhoven. De politie maakt zich grote zorgen.