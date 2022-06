Nieuwsoverzicht | Vitrines aan gruzelementen na inbraak bij juwelier - Drie drielingen op één basisschool

Nieuwsover­zicht | 16 jaar na gruwelijke ‘parachute­moord’ is Els op vrije voeten - Minder winkels leeg in Brabantse steden

De Waalwijkse horeca is er ziek van: een vol centrum voor Muziekfeest op het Plein, en toch een financiële kater doordat het betaalsysteem het af liet weten. Verder worden inwoners van Boekel helemaal gek van de hoeveelheid muggen in hun dorp. Al jaren worden ze iedere avond gestoken. En verder is 16 jaar na de gruwelijke ‘parachutemoord’ met een Eindhovenaar in de hoofdrol, de veroordeelde Els Clottemans op vrije voeten gekomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

16 juni