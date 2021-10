Nieuwsoverzicht | Vluchtende automobilist ramt gevel huis - VDL kampt nog steeds met cyberaanval

Brabant (ver)bouwt sneller, maar nog niet snel genoeg

4 oktober DEN BOSCH - Brabant verwacht in 2021 en 2022 meer woningen op te leveren dan was voorzien. Zo hoopt de provincie het woningtekort versneld in te lopen. ,,We zijn op stoom, maar er mag nog een tandje bij”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes.