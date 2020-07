Nieuwsoverzicht | Vrouw overlijdt bij crash zweefvliegtuig - Racisme-protest raakt politie

Op vakantie? Mondkapje op en afstand houden

9:18 Wel of niet weg naar het buitenland? De vakantie in het zuiden van ons land is begonnen en veel mensen zijn dit weekend al vertrokken of gaan binnenkort. Maar wat zijn de coronaregels in Europese landen? In 16 landen kun je op vakantie. Er zijn beperkingen, maar die zijn er in Nederland ook. In Ierland en Noorwegen zijn nog geen toeristen welkom. Griekenland, Portugal en Zweden zijn beperkt toegankelijk voor Nederlandse toeristen.