Nieuwsoverzicht | VVD-leden wijzen koers kabinet over stikstof af - Meer treinen tussen Eindhoven, Tilburg en Breda: dit moet er gebeuren

Attje Kuiken kan zomaar de laatste PvdA-leider zijn, want de Eerste Kamerfractie van haar partij en GroenLinks gaan samen. Wat is er nodig om in 2025 twee keer zoveel treinen te laten rijden tussen Eindhoven en Breda? En het Brabantse dialect is veranderd, het is nu meer Nederlands met een Brabantse tongval vinden Gerard van Maasakkers, Ferry van de Zaande en Jac Bastiaanse. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.