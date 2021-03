Nieuwsoverzicht | Waarom werden zeven jongeren geschept door een BMW? - Coronamaatregelen blijven van kracht

Premier Rutte heeft vandaag in een persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen blijven gelden tot en met 20 april. Er is één uitzondering: de avondklok wordt vanaf 31 maart verschoven naar 22.00 uur. De afgelopen week zijn er ruim 46.000 positieve coronatesten geregistreerd. Zeven jongeren werden vorig jaar in Rijsbergen voor een café geschept door een BMW. De vraag in de rechtszaak is: waarom gebeurde dit? Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.