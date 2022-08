Nieuwsoverzicht | Was dit de laatste tropische dag van het jaar? - Mannen opgepakt na schieten met nepmitrailleur

De tweede regionale hittegolf is een feit, al was dit mogelijk de laatste tropische dag van het jaar. Verder redden agenten een man die de snelweg oprende. En de GGzE heeft een tijdelijk bestuur in de crisis gevonden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 25 augustus.

• Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf vandaag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland.

• Agent Luuk waagde woensdag zijn leven voor een verwarde man op snelweg A65. Pas toen hij beelden van zijn reddingsactie terugzag, sloeg de schrik hem om het hart. ,,Ik dacht: shit, dit had héél anders af kunnen lopen.”

• Het werd donderdag opnieuw zoeken naar verkoeling met temperaturen die in Brabant opliepen tot 35 graden. Maar na deze mogelijk laatste tropische dag van het jaar, koelt het in het weekend snel af.

• Het gros van de West-Brabantse gemeenten heeft geen hitteplan, waarin zij bijvoorbeeld opnemen hoe ze kwetsbare inwoners acuut beschermen tegen de hoge temperaturen. Dat blijkt uit een rondvraag van BN DeStem langs de twintig West-Brabantse gemeenten.

• Het aantal daklozen in de Eindhovense binnenstad is de laatste twee jaar sterk gestegen. Ging het vóór corona nog om een tiental mensen, nu zijn er dat minstens vijftig à zestig. Veel van hen zijn afkomstig uit Midden- en Oost-Europa.

• Zes honden tegelijkertijd uitlaten; het klinkt niet als de makkelijkste taak. En wat dacht je van elf? Bij hondenuitlaat- en oppasservice Ons Patries Oss is het door de zomervakantie drukker. Aanvragen voor een oppas stromen binnen. ,,Maar ik zit vol.”

• Het is in deze tijd niet voor te stellen. Eén eenzame ambulancebroeder die aankomt bij zo’n grote mistramp als in 1972 bij Prinsenbeek, donderdag precies vijftig jaar geleden. Daarbij vielen destijds dertien doden en tientallen (zwaar)gewonden.

• Een meisje (5) is woensdagavond met haar hoofd klem komen te zitten in een speeltoestel bij de attractie Fabula in de Efteling. Ze is bevrijd door het Eftelingpersoneel en de brandweer.

• Leerlingen raken soms zo in de ban van sociale media dat ze niet meer naar school komen. Ouders en school moeten daarom goed opletten of tieners de onlinewereld wel aankunnen. De afzwaaiende rector van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch waarschuwt daarvoor.

• De kermis in Ginneken van volgende week krijgt geen vergunning en is afgeblazen. Het bedrijf dat voor de beveiliging zou zorgen heeft niet de benodigde certificaten en de politie heeft laten weten geen extra capaciteit te willen vrijmaken.

• Ook tijdens de Vuelta viel het weer op: met het Chasséveld heeft Breda een behoorlijk uniek evenemententerrein pal aan de rand van de binnenstad. Toch liggen er plannen om deze vlakte op termijn vol te bouwen. Is dat niet zonde van de ruimte?

• Real Madrid, Bayern München, Manchester City of Paris Saint-Germain komen dit seizoen opnieuw niet naar Eindhoven. Wel zijn er voor PSV in de Europa League duels met misschien Sporting Braga, Ludogorets of HJK Helsinki. Het is de keiharde realiteit na de toch wel onverwachte opdonder die Rangers FC woensdagavond aan de Eindhovense club gaf.

• Er komt hoogstwaarschijnlijk een tijdelijk bestuur dat de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) in rustiger vaarwater moet brengen. De cliëntenraad en toezichthouders zijn dat donderdag overeengekomen bij de Ondernemingskamer.

• De A27 staat al jaren bovenaan in de file top tien. Om de verkeersdruk te verminderen wordt de weg de komende jaren verbreed. Toch wenst de regio nog een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht, maar of die er ooit gaat komen?

• Anouk van Heesch vertrekt per 1 december als directeur van het Schoenenkwartier in Waalwijk. Zeer tegen haar zin. Volgens de Heusdense vanwege een persoonlijk conflict met bestuurslid Harrie de Werd, die dat zelf anders ziet.

• Al bijna vier jaar is Carli erg ziek. Continu heeft ze pijn aan haar gewrichten, spieren en zenuwen en kan ze licht en geluid niet verdragen. Haar vriendin Eveline Jongen (38) uit Nuenen is een inzamelingsactie gestart om het leven van haar vriendin draaglijker te maken.

