Nieuwsoverzicht | Wasbeer niet afgeschoten, maar gevangen - Van der Poel geklopt in Ronde van Vlaanderen

Nieuwsover­zicht | Vele liters drugsafval op de weg en in de sloot na dumping - Enorm harde knal in Tilburg

27 maart Een enorm harde knal in Tilburg: hoogstwaarschijnlijk door een onweersbui. En verzet tegen kernenergie in Brabant: GroenLinks houdt een petitie. Verder werd er drugsafval gedumpt op een weg in Asten. Het spul kwam terecht op de weg en in een sloot. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.