Nieuwsoverzicht | Werkneemster drukte 650.000 euro achterover om schuld af te lossen - Politie grijpt in bij illegaal feestje op dakterras

• Er is een E. coli bacterie aangetroffen in het drinkwater in delen van Zuidoost-Brabant. Brabantwater heeft daarvoor zaterdagmiddag rond 16.00 uur een NL-Alert uitgegeven. Kook het water eerst voordat je het drinkt, is het advies. Brabantwater verwacht dat het advies zondagmiddag kan vervallen. De schappen in de supermarkten, normaal gevuld met water, waren in no-time leeg toen het nieuws bekend werd.