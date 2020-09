Nieuwsoverzicht | Weterings verweert zich na felle kritiek op Willem II-feest - Deze coronamaatregelen gaan zondag 18 uur in

Megadum­ping van 21000 liter drugsafval bij Beers, gespeciali­seer­de eenheid ruimt lekkende vaten op

24 september BEERS - Aan de Bungelaar in Beers in de gemeente Cuijk zijn donderdagochtend 21 grote drugsvaten gevonden. Een paar van die vaten met een inhoud van 1000 liter lekten. De brandweer heeft metingen gedaan om erachter te komen wat er precies in de vaten zit. Het blijkt om drugsafval te gaan.