Nieuwsoverzicht | Woede om nazi-leuzen bij coronademonstratie - Weer bruiloft stopgezet om coronaregels

• In Brabant zijn er zondag 1055 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 50 minder dan de dag ervoor. Het is de derde dag op rij dat er een daling in nieuwe gevallen is. Of de dalende trend in Brabant doorzet moet de komende dagen blijken. Donderdag werden er nog 1388 gevallen gemeld. Dat waren er vrijdag 1208 en zaterdag 1105. Zondag zijn het er dus 1055.