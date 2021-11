Nieuwsoverzicht | Wolf midden op straat gespot - Bij dit bedrijf krijg je 26 weken zwangerschapsverlof

Nieuwsover­zicht | Heldhaftig optreden bij woningover­val - Onvindbaar adres levert problemen op voor bewoner

Bij een woningoverval in Bergen op Zoom is woensdagochtend een gewonde gevallen. Een man die even verderop aan het werk was hoorde gegil en bedacht zich geen moment: hij pakte één van de gewapende overvallers bij de kladden. Maar een held? Nee, zo ziet hij zichzelf niet. ,,Ach, je handelt gewoon.‘’ Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

17 november