Nieuwsoverzicht | Wordt carnaval op meer plaatsen afgelast door corona? - Helmond doet alles om rellen in de stad te voorkomen

• ,,We hebben deze beslissing met pijn in ons hart genomen.” Het zijn de veelbetekenende woorden van Kees van Oosterhout nadat hij als voorzitter van de carnavalsvereniging van Geertruidenberg bekend had gemaakt dat carnaval in 2021 in die plaats niet door zal gaan. Is het een voorbode voor meer afgelastingen of zelfs geen carnaval volgend jaar? Dat hoeft niet. ,,Maar zoek naar alternatieven om de sfeer van carnaval vast te houden”, zegt voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie. Want het feest vieren zoals we gewend zijn, is door corona onmogelijk.