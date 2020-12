Nieuwsoverzicht | Ziekenhuizen bereiden zich voor op extra toestroom coronapatiënten - ‘Begraven’ poes duikt na jaar weer op

VIDEO Heeft vieze lucht invloed op coronavi­rus? ‘Zelf meten is zelf weten’

13 december SCHIJNDEL/VEGHEL - Is er wel of geen relatie tussen het hoge aantal coronaslachtoffers in Meierijstad en de vieze lucht? En hoe zit het met de fijnstof? Een lokaal meetnetwerk voor luchtkwaliteit moet meer duidelijk maken. Hoe zijn de ervaringen van burgers die elders in het land de lucht meten? Vijf vragen over het zelf meten van luchtkwaliteit.