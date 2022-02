Nieuwsoverzicht | Zo feestten Brabanders op de tweede carnavalsdag - Alarm over partydrug ketamine

Hoosbui? Even een andere route kiezen in het Weijerpark

BOXMEER - De hevige regenval de afgelopen dagen heeft één ding duidelijk gemaakt: het aanleggen van wadi’s in het Weijerpark in Boxmeer was geen overbodige luxe. De kuilen die gegraven zijn om het water op te vangen, doen wat ze moeten doen. Wandelaars moeten intussen even omlopen.

23 februari