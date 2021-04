Nieuwsoverzicht | Zo verliep Koningsdag in Brabant - Park en centrum ontruimd om grote drukte

Nieuwsover­zicht | Brabantse ziekenhui­zen al weken overvol - Chinooks Gil­ze-Rij­en ingezet bij natuur­brand België

24 april De ic's in ziekenhuizen in Brabant liggen al weken overvol. Begin april werd er nog twintig procent van geplande operaties afgebeld. Inmiddels wordt veertig procent van de zorg uitgesteld. Net over de grens bij Zundert is vrijdag een grote natuurbrand uitgebroken. De brand ontstond na een militaire schietoefening. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.