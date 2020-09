Nieuwsoverzicht | Zware ontploffing in Oss - Matrassen en bankstellen massaal van balkon gesmeten

Brabantse werkgevers vragen opnieuw financiële steun overheid

4 september DEN BOSCH/TILBURG - Duizenden Brabantse werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij de uitkeringsinstantie UWV voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Het loket sloot in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens een woordvoerder van het UWV zijn er nog geen regionale cijfers beschikbaar. Van de eerste NOW-regeling maakten in de arbeidsregio Noordoost-Brabant in totaal 5230 werkgevers gebruik. In Midden-Brabant waren dat 3830 werkgevers.