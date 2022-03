Nijpend personeelstekort ook probleem voor festivals: ‘Veel keus voor mensen die bijbaan zoeken’

Het voelt bijna onwerkelijk. Maar na twee jaar stilte staan alle seinen op groen voor een schitterende festivalzomer. ,,Fantastisch dat we weer mogen”, zegt Ruud Lemmen, festivaldirecteur van WOO HAH! in Hilvarenbeek. ,,En hoog tijd ook. We hebben twee jaar lang het werk in de voorbereiding wel gedaan. Maar de voldoening zit hem in dat moment dat er 40.000 mensen binnen komen en blij zijn. Dat is het punt waar je met zijn allen naartoe werkt, en dat was er steeds niet.”