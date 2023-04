Niks, nada, noppes! Zo kun je deze week gratis naar het museum in Bergen op Zoom

Waarom het station van Den Bosch nu alweer compleet vernieuwd moet worden

DEN BOSCH - Den Bosch is nogal wat van plan in het stationsgebied: een sterk vernieuwd NS-station, een ander busstation, 500 woningen, twee parken en nog veel meer. En dat voor de lieve som van bijna 190 miljoen euro. Dat roept vragen op. We hebben ze op een rij gezet, met de antwoorden.