Nina (11) gaat zelf in quarantaine op slaapkamer: ‘Wil een voorbeeld stellen’

Coronapa­tiënt Toni (72) uit Beek en Donk met ambulance naar ziekenhuis in Assen gebracht

16:44 BEEK EN DONK - Om de zorgcapaciteit in Brabant te ontlasten, worden sommige corona-patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in het noorden van het land. Onder hen Toni van den Bergh (72), bekend van de voormalige drogisterij Jo Ceelen uit Beek en Donk. Zijn vrouw Mieke mag hem niet komen opzoeken, maar is daar vrij nuchter onder: ,,Wat moet, dat moet.”