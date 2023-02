NK is voor Lindense para-atleet Vloet vooral test van nieuwe blade

De para-atleet uit Linden ziet de titelstrijd in Apeldoorn vooral als een eerste serieuze test van zijn nieuwe blade. Vloet stapte in januari over op een ander exemplaar, nadat hij met zijn vorige blade vier jaar had gedaan. Versleten is een groot woord, maar hij was aan vervanging toe.

Zijn nieuwe blade, die wordt vastgekoppeld aan zijn rechterbovenbeen, is iets stijver dan de vorige. ,,Een klein beetje”, zegt Vloet. ,,De voornaamste veranderingen zitten in de afstelling.”

Bij zijn nieuwe trainer Guido Bonsen – Vloet stapte afgelopen winter over van een trainingsgroep op Papendal naar Team Para Atletiek in Amsterdam – is hij met de nieuwe blade aan de slag gegaan. De koker die hij over zijn rechterbeen schuift, is ongewijzigd, maar de manier waarop de blade bevestigd wordt, kan elke race worden aangepast. ,,Guido heeft daar veel ervaring mee. Mijn ‘raakoppervlak’ is nu anders.”

Tijdens een trainingsstage op het Spaanse Tenerife merkte Vloet dat hij de juiste keuze had gemaakt. ,,Ik ben nu al aan de blade gewend. We hebben daar een paar snelheidstests gedaan over 30 meter. De resultaten waren goed.”

Vloet is zondag op de NK indoor favoriet. ,,Het zou mooi zijn als ik mijn record breek, maar ik wil vooral vertrouwen opdoen met mijn blade. Het is mooi voor de exposure van mijn sport dat de reguliere NK op dezelfde plek in hetzelfde weekend wordt gehouden.”

