NL-Alert vanwege coronavirus, noodoproep om niet naar natuurgebieden te gaan

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft een duidelijke boodschap op deze zonnige dag: ‘Ga vandaag NIET naar parken, speeltuinen of andere plekken met veel mensen maar blijf thuis.’ Ook is er een bericht via NL-Alert verstuurd.

,,De cijfers liegen niet. Ook op deze zonnige zondag moeten we samen strijden tegen verspreiding van het coronavirus", is in een bericht op hun Twitteraccount te lezen.

Ook de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwt: blijf zoveel mogelijk thuis. ,,Moet je naar buiten? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en spreek elkaar hier ook op aan. Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus.”

Natuurmonumenten doet noodoproep

Natuurmonumenten doet zelfs een noodoproep: ,,Onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: ga niet de natuur in vandaag!”

Geen handen, geen boks, hou afstand

Ook de gemeente Tilburg geeft aan: blijf zoveel mogelijk thuis en ga niet onnodig op pad. Net al jeugdagenten in Drimmelen die zondag eveneens adviseren om afstand te houden. ,,Geef geen handen, geef geen boks, houd afstand van minimaal anderhalve meter.”

Te druk