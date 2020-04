NL-Alert voor grote heidebrand in Son en Breugel, recreanten moeten gebied verlaten

Nog zo'n 110 mensen op Brabantse ic's, meer coronapa­tiën­ten uit ziekenhuis dan nieuwe opnamen

14:43 Iets meer dan vijftig nieuwe coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Zo laag is het aantal ruim een maand niet geweest. In totaal zijn in heel Brabant 6906 besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM.