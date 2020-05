Nog 80 coronapatiënten op de Brabantse ic's, laagste aantal nieuwe ziekenhuisopnames in zeven weken

Zaterdag kwam al het nieuws dat het totaal aantal bezette ic-bedden in Nederland op 1098 staat, wat betekent dat het weer binnen de gebruikelijke capaciteit valt. Normaliter telt ons land ongeveer 1150 ic-bedden. Hiervan is doorgaans 70 tot 75 procent bezet. Op 7 april lagen er 1424 coronapatiënten op de intensive care. Dat was de piek tot nu toe. In Brabant lagen er op het drukste moment meer dan 180 mensen op die afdeling.

Ook in de Brabantse ziekenhuizen is de daling goed zichtbaar. Nu liggen er nog 80 mensen met het coronavirus op de intensive care afdelingen. Al die 80 mensen zijn positief getest. Het is het laagste aantal in anderhalve maand tijd. Sinds 23 maart is het aantal ic-patiënten altijd boven de 80 geweest.

Volledig scherm Het aantal patiënten op de Brabantse ic's met coronaverschijnselen. © ROAZ

Er zijn zaterdag in Brabant iets meer dan 50 nieuwe mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaverschijnselen. Deze zijn niet allemaal getest. Slechts in in iets meer dan tien gevallen is het virus vastgesteld. Het ROAZ meldt namelijk ook verdachte gevallen. De laatste keer dat er minder dan 50 nieuwe COVID-19 opnamen waren in de Brabantse ziekenhuizen was op 14 maart. Daarna is het aantal steeds hoger geweest.

Volledig scherm Nieuwe ziekenhuisopnames in Brabant © ROAZ

Niet alleen op de ic's is de daling zichtbaar. Ook de andere afdelingen in het ziekenhuis kennen steeds minder coronapatiënten. Op de andere afdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen nu 200 mensen. De helft daarvan is positief getest op het virus.